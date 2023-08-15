اليوم السابع
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ضبط شخصين بالجيزة لاتهامهما بالنصب والاحتيال بأعمال الدجل والشعوذة

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 12:17 م
ضبط شخصين بالجيزة لاتهامهما بالنصب والاحتيال بأعمال الدجل والشعوذة شعوذة - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحتين على مواقع التواصل الإجتماعى، يُبدى من خلالهما المُعلنان قدرتهما على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.
 
قامت الأجهزة الأمنية بالفحص وتم تحديد القائمين على إدارة الصفحتين وتبين أنهما لهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وعُثر بحوزتهما على (7 كارنيهات يشتبه فى كونهم مزورين – الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة) وبمواجهتهما أقر بنشاطهما الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة لحماية الآداب

أعمال الدجل والشعوذة

السحر

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