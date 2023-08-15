ضبط سائق تروسيكل صدم طفلا أثناء عبوره الطريق بمنطقة الوراق

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث من القبض علي سائق تروسيكل صدم طفل أثناء عبوره للطريق فى منطقة الوراق ، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية فى الوراق ، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور طفل للطريق صدمته تروسيكل يستقله شخص، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتوفى بداخلها ، وتم ضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.