ضبط المتهم بالتسبب في وفاة ابنه بحجة تأديبه في بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بالاعتداء على ابنه بالضرب، مما أسفر عن مصرعه في بولاق الدكرور، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة مدعيا تأديبه، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وفاة طالب ووجود آثار اعتداء عليه أدى إلى مصرعه، بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن والد الطالب وراء الاعتداء عليه بحجة تأديبه، مما أسفر عن مصرعه.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.