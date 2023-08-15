صيانة وتركيب كشافات الطرق بقرية أولاد نجم فى مدينة نجع حمادي بقنا

قنا صابر سعيد

قال أشرف أنور، رئيس مركز و مدينة نجع حمادي ، إن الوحدة المحلية بقرية أولاد نجم بهجورة، تواصل الأعمال المستمرة لكافة القطاعات الخدمية بدائرة الوحدة المحلية للمركز.

وأوضح حسام مبارك، رئيس قرية أولاد نجم بهجورة، أنه بالتعاون مع قسم الكهرباء بالوحدة القروية قامت الوحدة بأعمال صيانة وتركيب الكشافات بالطرق التابعة للوحدة.

وأشار مبارك، إلى أن الأعمال شهدت الطريق العام بقرية أولاد نجم بهجورة، أولاد نجم الحفناوية، مرورا بنجع مصلح ونجع كساب وعزبة عبد الله، وخط طريق نجع الخطيب إلى عزبة عبد الرحيم بقرية أولاد نجم التمة.