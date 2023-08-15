اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 12:49 م
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صيانة وتركيب كشافات الطرق بقرية أولاد نجم فى مدينة نجع حمادي بقنا

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 12:18 م
صيانة وتركيب كشافات الطرق بقرية أولاد نجم فى مدينة نجع حمادي بقنا صيانة وتركيب كشافات الطرق بأولاد نجم في قنا
قنا صابر سعيد

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قال أشرف أنور، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، إن الوحدة المحلية بقرية أولاد نجم بهجورة، تواصل الأعمال المستمرة لكافة القطاعات الخدمية بدائرة الوحدة المحلية للمركز.
 
وأوضح حسام مبارك، رئيس قرية أولاد نجم بهجورة، أنه بالتعاون مع قسم الكهرباء بالوحدة القروية قامت الوحدة بأعمال صيانة وتركيب الكشافات بالطرق التابعة للوحدة.
 
 وأشار مبارك، إلى أن الأعمال شهدت الطريق العام بقرية أولاد نجم بهجورة، أولاد نجم الحفناوية، مرورا بنجع مصلح ونجع كساب وعزبة عبد الله، وخط طريق نجع الخطيب إلى عزبة عبد الرحيم بقرية أولاد نجم التمة.
 
 
 
 

نجع حمادي

اعمال صيانة كهرباء

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