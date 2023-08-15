صحف فرنسية تكشف الموعد المتوقع لزيارة الملك تشارلز وزوجته كاميلا إلى باريس

كتب إيهاب محمد

ذكرت إذاعة "فرانس إنفو" الإخبارية، أن المواعيد الدقيقة لزيارة الملك تشارلز وعقيلته كاميلا، لفرنسا سيتم تأكيدها خلال الأسبوعين المقبلين، ووفقا لموقع rfi الفرنسى، لم يتم الإعلان عن أى توقيت رسمى حتى الآن، لكن العديد من وسائل الإعلام الفرنسية ذكرت في نهاية الأسبوع أن لديها معلومات بأن تشارلز والملكة كاميلا سيسافران إلى فرنسا الشهر المقبل.



التقرير من المصدر

وبحسب صحيفة سود وست، فإن الزوجين الملكيين سيزوران مدينة بوردو الجنوبية الغربية، وكذلك باريس، وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن تكون الزيارة في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر، مضيفة أن رجال الأمن الخاص بالملك تشارلز وصلوا إلى بوردو في يوليو للتحضير للزيارة.



الملك تشارلز

تم تأجيل زيارة من مارس

كان تشارلز وكاميلا قد خططا أصلاً لزيارة فرنسا في 26-28 مارس، فيما كان سيصبح أول محطة خارجية له منذ توليه العرش في سبتمبر الماضي، لكن الرحلة تأجلت بناء على طلب الرئيس إيمانويل ماكرون بسبب الاحتجاجات على إصلاح نظام المعاشات التقاعدية في حكومته.