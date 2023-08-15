اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 04:23 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عالمية

صحة داغستان: مقتل وإصابة 62 شخصا في انفجار محطة وقود بمحج قلعة.. فيديو وصور

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 03:00 ص
صحة داغستان: مقتل وإصابة 62 شخصا في انفجار محطة وقود بمحج قلعة.. فيديو وصور انفجار داغستان
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة بجمهورية داغستان الروسية، أن الانفجار الذي وقع في محطة التزود بالوقود بالعاصمة أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين.
 
وأوضحت السلطات أنه: "بحسب البيانات الأولية لهذه الساعة، قتل 12 شخصا بينهم طفلان وأصيب 50 آخرون في انفجار بمحطة وقود في محج قلعة".
 
وأفادت مواقع التواصل الاجتماعي أن الحريق في داغستان امتد من محطة الوقود إلى المنازل المجاورة. وتبلغ مساحة الحريق بعد الانفجار 500 متر مربع.
 
وتعمل الشرطة على إبعاد المدنيين عن مكان الانفجار، بسبب مخاطر حدوث انفجار ثاني.
 
محيط الانفجار
محيط الانفجار

انفجار داغستان
انفجار داغستان
 

 


انفجار داغستان

داغستان

محج قلعة

انفجار

انفجار محج قلعة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة