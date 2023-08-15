اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 10:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار المحافظات

صحة الدقهلية تنظم اليوم العلمي بالتعاون بين إدارة المعامل وطب المنصورة

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 08:36 م
صحة الدقهلية تنظم اليوم العلمي بالتعاون بين إدارة المعامل وطب المنصورة فعاليات اليوم العلمي الخاص بتطبيق معايير الجودة
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فعاليات اليوم العلمي الخاص بتطبيق معايير الجودة بمعامل الميكروبيولوجي والذى أقامه أقام قسم الجودة المعملية بالاشتراك مع كلية الطب جامعة المنصورة بمقر نقابة الأطباء.

تضمنت فعاليات اليوم بدء تفعيل بروتوكول التعاون بين إدارة المعامل بمديرية الشئون الصحية الدقهليه وكلية الطب بجامعه المنصورة لتدريب اطباء المعامل والكيميائيين وفنيين المعامل بالادارات والمستشفيات.
 
جاء ذلك بحضور الدكتور احمد الدمرداش مدير ادارة المعامل، والدكتورة ألاء ابو النور بدران استشاري الجودة، واعتماد المنشات الصحية والدكتور أشرف توفيق رئيس قسم الجودة بادارة المعامل والدكتور هاني رفعت مدير إدارة طلخا الصحية 
 
وصرح الدكتور شريف مكين أن البرتوكول يأتى فى إطار خطة صحة الدقهلية وحرصها على رفع مستوى في مختبرات التحليل ومراقبة الجودة والاختبار والبحث والتطوير.
 
جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور أيمن مختار برفع كفاءة الكوادر الطبية مما يحسن مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.
 
فعاليات اليوم العلمي الخاص بتطبيق معايير الجودة (1)
فعاليات اليوم العلمي الخاص بتطبيق معايير الجودة (1)

فعاليات اليوم العلمي الخاص بتطبيق معايير الجودة (2)
فعاليات اليوم العلمي الخاص بتطبيق معايير الجودة (2)

فعاليات اليوم العلمي الخاص بتطبيق معايير الجودة (3)
فعاليات اليوم العلمي الخاص بتطبيق معايير الجودة (3)

فعاليات اليوم العلمي الخاص بتطبيق معايير الجودة (4)
فعاليات اليوم العلمي الخاص بتطبيق معايير الجودة (4)

 


الدقهليه

صحة الدقهليه

الكوادر الطبية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة