شهود عيان يكشفون ملابسات مصرع عامل داخل مزرعة في الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان في حادث مصرع عامل صعقا بالكهرباء في الهرم، وتبين أن الضحية أثناء عمله داخل مزرعة ماشية، أصيب بصعق كهرباء خلال عمله بجهاز موصل بالتيار الكهربائي، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وأكدوا عدم وجود شبهة جنائية في وفاته.

كما استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الضحية، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص دتخل مزرعة ماشية في الهرم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وكشفت التحريات أن الضحية خلال عمله في المزرعة، أصيب بصعق كهربائي، مما أسفر عن مصرعه في الحال.، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.