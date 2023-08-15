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شكري: لجنة الاتصالات العربية ناقشت طرد المقاتلين الأجانب من سوريا

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 08:34 م
شكري: لجنة الاتصالات العربية ناقشت طرد المقاتلين الأجانب من سوريا سامح شكرى وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة

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أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية عودة اللاجئين السوريين الطوعية إلى بلادهم في ظل وجود رغبة سورية لتيسير عودة اللاجئين لوطنهم، موضحا أن لجنة الاتصال العربية حول سوريا شددت على اهمية الالتزام بالقرارات الصادرة عن الامم المتحدة خاصة القرار 2254.
 
 
لفت وزير الخارجية  إلى أنه تم التطرق لملف مكافحة الإرهاب في سوريا، وضرورة معالجة قضية المقاتلين الأجانب في سوريا وضرورة الحفاظ على السيادة السورية، موضحا أنه جرى الاتفاق على عقد اجتماعات تعقد على مستوى الخبراء، وهناك اجتماعات دورية للتنسيق مع حكومة سوريا لتناول كافة أبعاد الأزمة.
 
وأوضح أن اللجنة سلمت مستند للوزير السوري يتضمن بعض الأفكار لمعالجة الأوضاع الإنسانية في البلاد، معربًا عن تطلعه لاستمرار المرونة من الجانب السوري والمشاورات الإيجابية والجهود التي تبذل.
 
وأشار إلى أن حالة الجمود الراهن في سوريا منذ خمس سنوات نتيجة عدم اهتمام المجتمع الدولي بالأزمة السورية في ظل معاناة أبناء الشعب السوري.

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