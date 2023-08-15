شاهد محصول الطماطم فى المنيا.. زيادة إنتاجية الفدان وجودة الزراعة أبرز المشاهد

المنيا-حسن عبد الغفار

محصول الطماطم أحد أهم المحاصيل فى محافظة المنيا، ويتوسع المزارعون فى زراعته عاما بعد الآخر، وتنتشر زراعة محصول الطماطم فى الظهير الصحراوى بشكل كبير، حيث تتميز تلك الأرض بجودتها فى إنتاجية المحصول، وتعد قرى مركز المنيا، طوه وبنى أحمد وكذلك قرى الصحراوى أبرز القرى إنتاجية للطماطم، وقد يصل إنتاج الفدان إلى أكثر من 1300 قفص بوزن 25 كيلو، بزيادة عن العام الماضى.

قال رجب عبد الوهاب أحد مزارعى الطماطم بالمنيا، أن هناك زيادة فى إنتاجية الفدان بشكل ملحوظ عن الاعوام السابقة حتى لو بنسبة قليلة حيث يصل إنتاج الفدان إلى 1300قفص بزيادة حوالى 100قفص عن الاعوام الماضية ويصل وزن القفص الواحد إلى 25كيلو.

وأضاف أن محصول الطماطم من المحاصيل الاستراتيجية والهامة فى المحافظة، ويزرع منه عروتين الأولى فى أبريل والثانية فى نهاية شهر يوليو، ويتميز المحصول هذا العام بجودته وانتاجيته المرتفعة، ويتم تسويق المحصول من المنيا إلى جميع المحافظات ومنه ما يدخل فى التصنيع ويتم استخدامه فى صناعة الصلصا، كما يتم استخدمه فى التخليل مع الأصناف الأخرى وعصائر الطماطم.

وقال أن موسم حصاد الطماطم يرسم حالة من البهجة والسعادة كما أنه يوفر فرص العمل للكثير من الشباب سوى عن طريق الحصاد أو التحميل أو النقل وكذلك، يجمع الاسر فى الحقول فى عملية جمع الطماطم فى الأقفاص.

وتولى الدولة اهتماما كبيرا بالزراعات وخاصة الخضروات ومنها محصول الطماطم.



























