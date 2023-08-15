سها جندى: جميع توصيات مؤتمر المصريين فى الخارج معروضة على رئيس الوزراء

كتب محمود راغب

كشفت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة ، أن كافة توصيات مؤتمر المصريين بالخارج والذي عُقد في 31 يوليو الماضى معروضة بالكامل على دولة رئيس الوزراء.

وأضافت وزيرة الهجرة ، خلال مؤتمر الصحفي للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لاستعراض نتائج مؤتمر المصريين في الخارج والذي عُقد في 31 يوليو الماضي وجهود وأنشطة الوزارة خلال عام، أن المؤتمر الأخير جاء بمشاركة حوالى 1000 مصري من أكثر من 56 دولة حول العالم، واصفة إياها بأنها النسخة الأكبر عددا على مستوى جميع نسخ المؤتمر الثلاث السابقة من حيث تسجيل حضور المصريين بالخارج، وهو ما يعكس وصول جهود الوزارة لهم في كافة دول العالم، وأيضا يعكس رغبتهم في التواصل مع دولتهم وثقتهم به.

وأشارت وزيرة الهجرة ، إلى أن المؤتمر استعرض تعاون وزارة الهجرة مع الوزارات والهيئات ذات الصلة بالدولة ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم التنسيق فيما بينهم بهدف إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، وذلك بمشاركة مجموعة من خيرة رجال الأعمال من المصريين بالخارج من ذوي الخبرة والكفاءة والإنجازات، ومن المستهدف أن يصل رأس مال الشركة المصدر مليار دولار، و100 مليون دولار رأس المال المدفوع من مجموعة المؤسسين.

ولفتت إلى أن كافة المبادرات التى تطلقها وزارة الهجرة تكون تابعه من طلبات ورغبات المصريين فى الخارج ويكون هدفها خدمتهم فى المقام الأول.