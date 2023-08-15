رفع الرايات الحمراء على كل شواطئ الإسكندرية لارتفاع الأمواج

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية ، أن حالة البحر ما زالت غير مستقرة اليوم، حيث تم رفع الراية الحمراء على شواطئ القطاع الشرقى والقطاع الغربي بسبب ارتفاع الأمواج، مع انخفاض نسبة الإشغال، حيث جاءت نسبة الإشغال على الشواطئ اليوم نحو 40% بالقطاع الشرقى، فيما جاءت نسبة الإشغال 30% بالقطاع الغربى.

فيما أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الشواطئ الشرقية آمنة بسبب حواجز الأمواج، وهناك 6 شواطئ أمنة للسباحة بسبب اكتمال حاجز الأمواج بها، وهى ميامي العام ، السرايا العام ، ايناس حقى ، اسحاق حلمي ، ابو هيف المميز ، وشاطئ اسكندر وجميعها بالمنطقة الشرقية بالإسكندرية.

وأكدت الإدارة، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد ، واهمها منع نزول البدالات للمياه تواجد عمال الأبراج فوق الأبراج، ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، ورفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها بأسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية.

وناشدت الإدارة ضرورة اتباع التعليمات التالية:

1. ضرورة اتباع تعليمات المنقذين

2. السباحة في المنطقة الأمنة و التى بها المنقذ

3. قراءة التعليمات الموضحة بلوحة الإرشادات المتواجدة بالشواطئ

4. نزول البحر بمرافق لمن لا يجيد السباحة

5.ارتداء "سترة النجاة"،" اللايف جاكيت" في حالة عدم إجادة السباحة

6. تعلم المهارات الاساسية للإنقاذ

7. مراعاة الاطفال و عدم نزولهم بدون مرافق

8. عدم استخدام أطواق النجاة والعوامات في الرياح القوية والأمواج العالية لانها ممكن تسحب الى مسافات عميقة بالبحر .

9. عدم القفز من أماكن مرتفعة لخطورة القفز من ارتفاع عالي في المياه.

10. فى حالة وجود غريق ،يتم استدعاء المنقذين، و الاتصال بالإسعاف علي رقم 123 عند اللزوم.

11. في حالة وجود تيار ساحب يجب عدم السباحة عكس التيار فى اتجاه الشاطئ حتي لا تفقد قوتك سريعا و السباحة باتجاه موازي للشاطئ يمينا أو يسارا .