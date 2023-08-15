اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 06:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عربية

رئيس وزراء الصومال يؤكد التزام بلاده بتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 05:43 م
رئيس وزراء الصومال يؤكد التزام بلاده بتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، التزام حكومة بلاده بتعزيز العلاقات والتعاون الدبلوماسي مع الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الصومال تينا إنتلمان، بمناسبة انتهاء فترة عملها في الصومال، حيث أشاد بري بدورها في تعزيز العلاقات والتعاون بين الصومال والاتحاد الأوروبي خلال فترة عملها، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

من جانبها، أعربت السفيرة تينا عن امتنانها للحكومة الصومالية لتعاونها الوثيق خلال فترة عملها.

 


رئيس الوزراء الصومالي

الصومال

الاتحاد الأوروبي

حمزة عبدي بري



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة