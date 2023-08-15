رئيس هيئة تنشيط السياحة: مهرجان العلمين نجح فى جذب السياح من مختلف دول العالم

كتب محمد أسعد

قال عمرو القاضى، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنشيط السياحة، إن مهرجان العلمين نجح في جذب السياح من مختلف دول العالم، خاصة الدول العربية، لما شهده من فعاليات مختلفة فنية ورياضية وأنشطة بحرية، وجعل من الساحل الشمالى كله مقصدًا سياحيًا هامًا لكثير من سياح دول العالم.

وأضاف خلال تصريحاته لـ"اليوم السابع"؛ إن مدينة العلمين الجديدة شهدت زيادة كبيرة في أعداد السائحين القادمين إليها، خاصة من الدول العربية، ولأول مرة زيادة معدلات السياحة الأوروبية لمنطقة الساحل الشمالي بشكل عام خاصة السائحين القادمين من دول إيطاليا والتشيك وصربيا وجنسيات أخرى.

وقال إن اهتمام الدولة بمدينة العلمين بشكل خاص ومنطقة الساحل الشمالي بشكل عام، وما يحدث من تطوير في مدينة العملين الجديدة وفعاليات مهرجان العلمين المختلفة، ساهمت في اهتمام السائح الأوروبي بزيارة الساحل الشمالي، خاصة وأن الساحل الشمالي المصري من أجمل الشواطئ على البحر المتوسط، ومتوقع زيادة نسب الإقبال خلال الموسم الحالي والمواسم القادمة بشكل أكبر.

وعن جنسيات السائحين القادمين لمدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي، قال القاضي إن القادمين من دول الخليج النسبة الأكبر، وزيادة الأعداد الأسبوع تلو الآخر، ولأول مرة تشهد منطقة الساحل الشمال سائحين أوروبيين ومن دول إيطاليا والتشيك وصربيا وجنسيات أخرى لم تكن تقصد هذه المنطقة من قبل.

وكان القاضى قد أكد سابقا على أن الأدوات المستخدمة للترويج للسياحة في مصر بشكل عام ومنطقة الساحل الشمالي والعلمين الجديدة بشكل خاص تتم إما عن طريق الإعلانات المباشرة وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا في الأسواق الرئيسية مثل إيطاليا وبريطانيا وألمانيا، أو عن طريق الشركة الدولية للعلاقات العامة التي تم التعاقد معها لنشر أخبار في عدد من الصحف والمواقع الرئيسية العالمية عن المقاصد السياحية في مصر.

وإضافة لذلك أشار عمرو القاضي إلى عقد اجتماعات مستمرة مع شركات السياحة والطيران العالمية لإمدادهم بمستجدات الوضع في مصر بشكل عام ومنطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين بشكل خاص وما تشهده من نهضة كبيرة وفعاليات مختلفة وهو ما ساهم في زيادة معدلات السياحة الأوروبية في منطقة الساحل الشمالي.