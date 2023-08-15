اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 06:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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للوقوف على معدلات الإنجاز الفعلية..

رئيس جامعة سوهاج يتفقد المشروعات المنفذة بالمقر الجديد للجامعة

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 06:17 م
رئيس جامعة سوهاج يتفقد المشروعات المنفذة بالمقر الجديد للجامعة رئيس جامعة سوهاج يتفقد المبنى
سوهاج محمود مقبول

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واصل الدكتور حسان النعماني القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج جولاته التفقدية للإنشاءات الجديدة بالمقر الجديد للجامعة، للوقوف علي معدلات الانجاز الفعلية، حيث تفقد مبني الإدارة المركزية وملحقاتها ومبني كلية الحقوق، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب أشرف القاضي امين عام الجامعة وعدد من مهندسي الإدارة الهندسية بالجامعة.

وأكد النعماني أن ما يشهده مقر الجامعة الجديد من إنشاءات فإنما يعكس قدر الاهتمام الذي توليه القيادة  السياسية للجامعات الحكومية، والتي تهدف الي تطوير المنظومة التعليمية، موضحاً ان إدارة الجامعة تحرص علي تنفيذ جولات تفقدية بصورة مستمرة لمتابعة معدلات التنفيذ بالإنشاءات الجديدة، وذلك تمهيداً لاستلامها حسب الجدول الزمني المقرر لكلاً منها، وتأثيثها علي اعلي مستوي من الجودة لبدء العمل بها عقب الانتهاء من تجهيزها.

وخلال جولته وجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من التنفيذ وإتباع التجهيزات التي تتلاءم مع طبيعة كل مبنى كلاً حسب تخصصه، والالتزام بجودة التنفيذ طبقاً للمواصفات المعتمدة، موجهاً الشكر لاستشارى ومهندسي المشروع علي الجودة والالتزام بالجدول الزمني للمشروع.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس أنه خلال الجولة تفقد رئيس الجامعة مبني الإدارة المركزية وملحقاتها، الذى يقع على مساحة 8500 م2 بتكلفة تتخطى 183.5 مليون جنيه، ويتكون من بدروم ودور أرضى و5 أدوار عليا، ويضم مكتب رئيس الجامعة، وقاعة مجلس الجامعة، وقاعات الاجتماعات الفرعية، إلى جانب مكاتب القيادات الجامعية والإدارات المختلفة.

وأضاف الدكتور خالد عمران أن الجولة التفقدية شملت أيضاً تفقد مبني كلية الحقوق والذي يتم  إنشاؤه على مساحة 6 آلاف متر تقريبًا، بتكلفة إجمالية 116 مليونا و900 ألف جنيه، ويحتوي على دور أرضي وبدروم، بالإضافة إلي أربعة أدوار متكررة، تشمل 3 مدرجات و قاعات تدريس، وغرف إدارية.

الشدات الخشبية للمبنى
الشدات الخشبية للمبنى

 

تفقد الأعمال الإنشائية
تفقد الأعمال الإنشائية

 

رئيس الجامعة ونوابه
رئيس الجامعة ونوابه

 

رئيس جامعة سوهاج يتفقد المبنى
رئيس جامعة سوهاج يتفقد المبنى

 

مبنى كلية الحقوق الجديد
مبنى كلية الحقوق الجديد

 

 


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