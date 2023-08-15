رئيس جامعة المنصورة الجديدة يلتقى فريق العمل لبحث استعدادات العام الدراسى الجديد

الدقهلية - محمد الحبشي

التقى الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، عبدالله جاد أمين عام الجامعة، بأعضاء الهيئة المعاونة، أعضاء الجهاز الاداري بالجامعة لتنظيم ووضع الاستعدادات النهائية لأستقبال دفعة جديدة للعام الجامعي 2023 / 2024.

وأشار "الخولي" أن اللقاء الدوري مع فريق عمل جامعة المنصورة الجديدة مع كل بداية عام جديد، تسهم في خلق بيئة اجتماعية إيجابية، وتدعيم أواصر المحبة والترابط والتكامل بين جميع فريق العمل.

وقدم رئيس الجامعة الشكر لجميع الحاضرين اليوم، شاكرا ومثنيا على قطاع شئون التعليم والطلاب، وجميع المشاركين في اعمال التنسيق والقبول، والكشف الطبي وأعرب عن سعادته دائما بالتواجد وسط فريق العمل والحوار المتبادل والعمل دائما كأسرة واحدة مترابطة ومكملة لبعضها البعض .

وأصدر رئيس الجامعة تعليمات بتوفير اعضاء الهيئة المعاونة بكليات الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد والاجابة عن جميع التساؤلات المتخصصة داخل كل كلية ببرامجها المختلفة، وكلف سيادتة أمين عام الجامعة بتوفير مساحات اكبر لإستقبال الأعداد المتزايدة للمقبولين بالجامعة حيث تعتبر الدفعة الأكبر تزامنا مع افتتاح كليات وبرامج جديدة للعام الجامعي 2023 / 2024، واختتم الخولي اللقاء متمنيا التطور والتقدم الدائم للجامعة بكافة كلياتها وأن تظل دائما متميزة.