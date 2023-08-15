رئيس جامعة المنصورة الجديدة يلتقى أولياء الأمور لبحث استعدادات العام الدراسي

الدقهلية _محمد الحبشي

التقى الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، أولياء أمور الطلاب المتقدمين للالتحاق بجامعة المنصورة الجديدة، لليوم الثالث على التوالي، للرد والإجابة على جميع استفسارات أولياء الأمور.

وافتتح الخولي كلمته بالترحيب بالحضور من أولياء الأمور والطلاب الجُدد بالجامعة، وكذلك التعريف بجامعة المنصورة الجديدة وما تتميز به من برامج تعليمية حديثة ومُختلفة لتحقيق تعليم متميز يواكب احتياجات المستقبل، وحث المجتمع وأولياء الأمور على ضرورة أن نغير فكر مفهوم كليات القمة، مشيرا إلى الاهتمام المتزايد بتخصصات المستقبل من الذكاء الصناعي والمعلوماتية، وغيرها من البرامج الحديثة والتي تقدمها جامعة المنصورة الجديدة خلال العام الجامعي الجديد.

وأوضح "الخولي"، أنه يتابع يوميا ويتفقد موقع تسليم أوراق الطلاب الملتحقين بالجامعة، وإجراءات تنسيق الطلاب وتوقيع الكشف الطبي عليهم، وأجاب رئيس الجامعة عن استفسارات أولياء الأمور الطلاب فيما يتعلق بالحدود الدنيا لتنسيق الكليات، وبرامج الكليات المختلفة ونظام الدراسة بها، وشروط وقواعد السكن الجامعي ومعايير قبول الطالب بالسكن الطلابي، ووسائل النقل بالجامعة وخطوط السير ووعد سيادته بتوفير خطوط سير جديدة في حاله توافر الاعداد المناسبة لكل خط.

كما صرح رئيس الجامعة، أن الإقبال على جامعة المنصورة الجديدة كبير جدا في جميع الكليات والبرامج مما استعدى الجامعة إلى وضع الجامعة لمعايير داخلية لقبول الطلاب من حيث الأعلى في مجموع الدرجات العلمية ، كما ناقش أيضا معايير القبول للشهادات الأزهرية وشهادات STEM، وعرض واف ومفصل عن المنح الدراسية، ونظام قبول الطلاب المحولين من وإلى الجامعة.