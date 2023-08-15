رئيس الغرفة التجارية بالجيزة يتابع منظومة الشباك الواحد

كتب إسلام سعيد

حرص المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة فى أول يوم عمل له بعد انتخابه رئيسا لمجلس إدارة غرفة الجيزة على اللقاء بالعاملين بالغرفة فى مكاتبهم للاستماع إلى مطالبهم لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأعضاء ومنتسبى الغرفة .

وتفقد الشاهد العمل بادارات الغرفة بالمقر الرئيسى بالجيزة حيث التقى بالعاملين فى إدارة شهادات المنشأ والمزاولة وبحث معهم سبل تحسين أداء الخدمات من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد فى ظل رؤية الدولة لتطبيق النظم الاليكترونية الحديثة.

والتقى بالعاملين بالسجل التجارى للتعرف على ما يلزمهم لتسهيل الأداء فى تقديم الخدمات، وتفقد مركز المعلومات بالغرفة للاطلاع على كيفية إدارة نظم المعلومات وتحويل كل الخدمات الى خدمات اليكترونية سواء للعاملين أو المتعاملين مع الغرفة.

كما التقى الشاهد بأعضاء الإدارة القانونية واستمع لاهم المشاكل التى تعرض عليهم وحثهم على سرعة الفصل فيها لضمان حل مشاكل العاملين والاعضاء بشكل بسيط وميسر.

وطالب الشاهد أثناء زيارة مبنى الغرفة بشارع همدان بسرعة وضع مخطط زمنى لاستغلاله بما يتيح توزيع الخدمات على المقر الرئيسى ومقر همدان .

ورحب العاملين بالغرفة بالمهندس أسامة الشاهد وتقدموا بالتهنئة له ولمجلس الإدارة الجديدة وطالبوا بالتواصل المستمر معهم والتحديث الدائم لادوات العمل لمسايرة التطور التكنولوجى الذى يليق بغرفة الجيزة وأعضائها.