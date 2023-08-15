خفض تنسيق مدارس التعليم الصناعى بالجيزة.. تعرف على درجات القبول الجديدة

كتبت – مرام محمد

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تخفيض القبول بمدارس التعليم الصناعي والزراعي والتجاري للعام الدراسى 2023/2024م، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة من خلال مديرية التربية والتعليم لإعداد الطلبة مع الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية تنسيق القبول بمدارس التعليم الصناعية بعد خفض درجة القبول بها.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة الجيزة الكهربية 210 درجات بدلا من 215 درجة.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة الجيزة الصناعية بنات 210 درجات بدلا من 215 درجة.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة الميدان الصناعية بنات 210 درجات بدلا من 215 درجة.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة المنوات الصناعية بنات 205 درجات بدلا من 210 درجات.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة أبو رواش الصناعية 205 درجات بدلا من 210 درجات.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة أطفيح الصناعية بنات 185 درجة بدلا من 190 درجة.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة الشهيد طيار محمد بهجت شقير 205 درجات بدلا من 210 درجات.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة البدرشين الصناعية بنات 205 درجات بدلا من 210 درجات.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة طهما الثانوية الصناعية بنين 190 درجة بدلا من 195 درجة.

-درجة تنسيق القبول بالمدرسة الفنية المتقدمة ح4 215 درجة بدلا من 220 درجة.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة إمبابة الصناعية 210 درجات بدلا من 215 درجة.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة الصف الصناعية بنين 195 درجة بدلا من 200 درجة.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة الصف صناعية بنات 195 درجة بدلا من 200 درجة.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة الصف الزراعية بزرزارة 185 درجة بدلا من 190 درجة.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة المناجم الصناعية بالواحات 155 درجة بدلا من 175 درجة.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات طهما الصناعية 150 درجة بدلا من 175 درجة.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات ناصر الصناعية بالعياط 165 درجة بدلا من 170 درجة.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات العياط الصناعية بنات 165 درجة بدلا من 170 درجة.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات الشهيد أحمد رمضان 155 درجة بدلا من 170 درجة.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات الكداية الصناعية المشتركة 155 درجة بدلا من 170 درجة.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات البرمبل الصناعية المتقدمة 155 درجة بدلا من 170 درجة.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات القبابات الصناعية 155 درجة بدلا من 170 درجة.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات أطفيح بنات 155 درجة بدلا من 170 درجة.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات الحوامدية بنين (فصول ملحقة) 160 درجة بدلا من 170 درجة.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات الحوامدية بنات 160 درجة بدلا من 170 درجة.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات أبو رواش الصناعية 165 درجة بدلا من 170 درجة.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات أبو النمرس الصناعية 165 درجة بدلا من 170 درجة.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات الشهيد طيار محمد بهجت شقير 165 درجة بدلا من 170 درجة.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات البدرشين الصناعية بنات 165 درجة بدلا من 170 درجة.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات نكلا الثانوية الصناعية المشتركة 165 درجة بدلا من 170 درجة.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات وردان الصناعية 165 درجة بدلا من 170 درجة.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات الجيزة الصناعية بنات 160 درجة بدلا من 170 درجة.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات الميدان الصناعية بنات 160 درجة بدلا من 170 درجة.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات الصف الصناعية بنين 160 درجة بدلا من 170 درجة.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات الصف الصناعية بنات 160 درجة بدلا من 170 درجة.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات الصف الصناعية بزرزارة 155 درجة بدلا من 170 درجة.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات إمبابة الصناعية بنين 165 درجة بدلا من 170 درجة.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات الجيزة الكهربية 165 درجة بدلا من 170 درجة.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات طلعت حرب الصناعية 165 درجة بدلا من 170 درجة.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات الباويطي الصناعية 140 درجة بدلا من 170 درجة.





فصول ملحقة صناعية (إعداد مهني):

-درجة تنسيق القبول بمدرسة الجيزة الكهربية 205 درجات بدلا من 210 درجات.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة طلعت حرب الصناعية 205 درجات بدلا من 210 درجات.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة الميدان الصناعية بنات 205 درجات بدلا من 210 درجات.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة أبو رواش الصناعية 200 درجة بدلا من 205 درجات.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة الشهيد طيار محمد بهجت شقير 200 درجة بدلا من 205 درجات.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة الصف الصناعية بزرزارة 180 درجة بدلا من 185 درجة.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة الشهيد أحمد رمضان 180 درجة بدلا من 185 درجة.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة الكداية الصناعية المشتركة 180 درجة بدلا من 185 درجة.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرر النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2023/ 2024 من 225 درجة إلى 220 درجة والقبول بفصول الخدمات لتصبح بحد أدنى 175 درجة والثانوي العام الخاص عربي، والمنازل لتكون بحد أدني 140 درجة، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.