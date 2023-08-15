خفض تنسيق القبول بمدارس التعليم التجارى بالجيزة.. 195 درجة لإمبابة

كتبت – مرام محمد

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2023/ 2024 من 225 درجة إلى 220 درجة والقبول بفصول الخدمات لتصبح بحد أدنى 175 درجة والثانوي العام الخاص عربي، والمنازل لتكون بحد أدني 140 درجة.

كما قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تخفيض القبول بمدارس التعليم الصناعي والزراعي والتجاري للعام الدراسي 2023/2024م، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور، مؤكدا أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة من خلال مديرية التربية والتعليم لأعداد الطلبة مع الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية تنسيق القبول بمدارس التعليم التجاري بعد خفض درجة القبول بها.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة إمبابة التجارية بنين 195 درجة بدلا من 200 درجة.

-درجة تنسيق القبول بمدرسة باحثة البادية التجارية 195 درجة بدلا من 200 درجة.

- درجة تنسيق القبول بمدرسة أوسيم التجارية 195 درجة بدلا من 200 درجة.

- درجة تنسيق القبول بمدرسة منشأة القناطر التجارية 195 درجة بدلا من 200 درجة.

- درجة تنسيق القبول بمدرسة الأهرام التجارية بنين 195 درجة بدلا من 200 درجة.

- درجة تنسيق القبول بمدرسة الشهيد عبده مهدي رزق الله 195 درجة بدلا من 200 درجة.

- درجة تنسيق القبول بمدرسة فاطمة الزهراء 190 درجة بدلا من 195 درجة.

- درجة تنسيق القبول بمدرسة مزغونة التجارية المشتركة 180 درجة بدلا من 190 درجة.

- درجة تنسيق القبول بمدرسة الصف المتقدمة 185 درجة بدلا من 190 درجة.

- درجة تنسيق القبول بمدرسة البرمبل التجارية 180 درجة بدلا من 185 درجة.

- درجة تنسيق القبول بمدرسة أطفيح التجارية 180 درجة بدلا من 185 درجة.

- درجة تنسيق القبول بمدرسة القبابات التجارية 180 درجة بدلا من 185 درجة.

- درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات الزهراء 150 درجة بدلا من 160 درجة.

- درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات محمد فريد 145 درجة بدلا من 160 درجة.

- درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات إمبابة بنين 150 درجة بدلا من 160 درجة.

- درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات باحثة البادية 150 درجة بدلا من 160 درجة.

- درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات أوسيم التجارية 150 درجة بدلا من 160 درجة.

- درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات منشأة القناطر التجارية 150 درجة بدلا من 160 درجة.

- درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات الأهرام التجارية بنين 150 درجة بدلا من 160 درجة.

- درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات الشهيد محمد هشام إسماعيل 150 درجة بدلا من 160 درجة.

- درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات طه حسين 140 درجة بدلا من 160 درجة.

- درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات العياط التجارية 140 درجة بدلا من 160 درجة.

- درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات القطوري التجارية 140 درجة بدلا من 160 درجة.

- درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات الحوامدية 150 درجة بدلا من 160 درجة.

- درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات إدارة كرداسة 140 درجة بدلا من 160 درجة.

- درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات إدارة البدرشين 140 درجة بدلا من 160 درجة.

- درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات الصف التجارية 140 درجة بدلا من 160 درجة.

- درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات إدارة أطفيح 140 درجة بدلا من 160 درجة.

- درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات إدارة أبو النمرس 140 درجة بدلا من 160 درجة.

- درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات إدارة العجوزة 140 درجة بدلا من 160 درجة.

- درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات إدارة الوراق 140 درجة بدلا من 160 درجة.

- درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات إدارة 6 أكتوبر 140 درجة بدلا من 160 درجة.

- درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات إدارة الشيخ زايد 140 درجة بدلا من 160 درجة.

- درجة تنسيق القبول بمدرسة خدمات الشهيد أحمد محمود شعبان 145 درجة بدلا من 160 درجة.