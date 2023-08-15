حياة كريمة.. إنشاء وصيانة 60 مدرسة بالإسكندرية استعدادا للعام الجديد "صور"

الإسكندرية جاكلين منير

تشهد محافظة الإسكندرية استعدادات مكثفة للعام الدراسى الجديد، من حيث تجهيز المدارس وزيادة عدد الفصول الدراسية لتقليل الكثافة الطلابية، بالإضافة إلى التنسيق مع الأحياء المختلفة لرفع الإشغالات والنظافة بمحيط المدارس استقبالا للعام الدراسى الجديد.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة انتهت خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2023 من إنشاء 5 مدارس بإجمالي 82 فصل بتكلفة تقدر بـنحو 57 مليون و691 ألف جنيه، مضيفا: "أنه جارى العمل على إنشاء 25 مدرسة أخرى بإجمالي 659 فصلا وبتكلفة تقدر بنحو 302 مليون جنيه، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأكد اللواء محمد الشريف، أن المحافظة تعمل بكافة أجهزتها لتوفير مناخ مناسب للطلاب وتسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية، وخاصة فيما يختص بالتوسع فى بناء مدارس جديدة وزيادة عدد الفصول للحد من تكدس الطلاب.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد عبد الكريم مدير هيئة الأبنية التعليمية في المحافظة، أن المدارس التي تم صيانتها على مستوى المحافظة خلال الأشهر الـ6 الماضية بلغت 19 مدرسة بإجمالي تكلفة 50 مليون و237 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه جارى صيانة 35 مدرسة أخرى بإجمالي تكلفة 116 مليون و741 ألف جنيه.