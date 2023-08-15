حملة لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أعدت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية، لإزالة الإشغالات والتعديات من ميادين وشوارع المحافظة، واستهدفت الحملة عدة مناطق، منها الطالبية، والعمرانية، وبولاق الدكرور، أسفرت عن تحرير وإزالة 72 مخالفة لمحلات تجارية، ومقاهي عشوائية، وباعة متجولين.

كما أسفرت الحملة عن إزالة مدرجات لبيع الفاكهة، واستاندات حديدية، وحواجز وسلاسل أمام العقارات في الشوارع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الرى والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.