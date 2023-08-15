حملات وأنشطة توعوية فى المنوفية لترشيد استهلاك المياه

المنوفية - محمود شاكر

صرح المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أن إدارة التوعية بالشركة نظمت عددا من الأنشطة التوعوية والقوافل المائية والصحية لأهالي قرية كفر أبشيش التابعة لمركز قويسنا بالتعاون مع مديرية الصحة بالمنوفية والهيئة العامة لتعليم الكبار وكذلك تنفيذ ندوات بالتعاون مع مركز النيل للإعلام.

وقال نجيب، إن الهدف من هذه الندوات توعية الأهالي بأهمية مياه الشرب وضرورة المحافظة عليها من الإهدار بجانب المحافظة على مصادرها من التلوث وعدم إلقاء المخلفات والقمامة والحيوانات النافقة داخل المجارى المائية.

وأشار نجيب إلى أن إدارة التوعية تستهدف أماكن التجمعات مثل القوافل الصحية والمساجد والجمعيات الأهلية والمدارس والكنائس حتى تحقق الانتشار والوصول إلى أكبر عدد ممكن من سكان المحافظة ويكون للتوعية مردود إيجابي على الأرض وحتى يشعر المواطن بأهمية هذا المرفق الحيوى والحفاظ عليه.

وأكد نجيب على أن الشركة تبذل قصارى جهدها فى الحفاظ على كل نقطة مياه من خلال تنفيذ ورش لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة للسيدات من أجل تصليح السباكة المنزلية التالفة دون الاستعانة بسباك وحفاظا على كل نقطة مياه من الإهدار.