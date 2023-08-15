حبس 4 أشخاص عامين بتهمة الشروع في قتل شخص بسبب خلافات على قطعة أرض بالصف

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة ، 4 أشخاص بالحبس لمدة عامين، لاتهامهم باستعراض القوة والشروع في قتل شخص بسبب خلافات حول قطعة أرض بمنطقة الصف، وتضمن الحكم معاقبة اثنين آخرين هاربين بالسجن المشدد 15 عاما، لاشتراكهما في القضية .

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 17163 لسنة 2022 جنايات الصف، أن المتهمين "ا . ح"، هارب، وأشقائه "ع"، و"ع"، هارب، و"ه"، و"ع"، و"ر .ش"، لأنهم في يوم 24 نوفمبر العام الماضي بدائرة مركز شرطة الصف، أستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل "ع . ج" قاصدين ترويعه وتخويفه والحاق الأذى المادي والمعنوي به والإضرار بممتلكاته والتأثير في إرادته، لفرض السطوة وتكدير امنه وسكينته حال إحرازهم وحيازتهم سلاحاً ناريا "بندقية الية " وكان من شأن تلك الإفعال القاء الرعب في نفسه وتكدير آمنه وسكينته وطمانينته.

وتابعت التحقيقات أنه قد اقترنت تلك الجريمة بجناية أخرى وهي أنهم في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النيه وعقدوا العزم على إزهاق روحه، على إثر خلاف بينهما، وما أن ظفروا به حتى أشهر الأول سلاحا ناريا بوجهه وأطلق صوبه عياراً نارياً فاحدث إصابته، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهي مداركة المجني عليه بالعلاج.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية الية" مما لايجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا ذخائر "خمسة طلقات" مما تستخدم على السلاح موضع الاتهام السابق.