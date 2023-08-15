جهاز الإحصاء: 532 كشفا للبترول والغاز الطبيعي فى 8 سنوات

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور اكتشافات البترول الخام والغاز الطبيعي بداية من العام المالي 2013/2014 وحتى العام المالي 2020/2021، حيث سجل إجمالي عدد الاكتشافات نحو 532 كشف، موزعة بين 313 كشف بترولي و219 كشف للغاز الطبيعي.

وقالت البيانات الواردة في تقرير مصر في أرقام الصادر حديثا عن جهاز الإحصاء، إن توزيع عدد الاكتشافات على الأعوام المالية جاء على الترتيب بواقع 41 كشفا للبترول الخام و14 كشفا للغاز الطبيعي للعام المالي 2013/2014، و34 كشفا للبترول و23 كشفا للغاز الطبيعي بالعام المالي 2014/2015، بالإضافة إلى 24 كشفا للبترول و13 كشفا للغاز بالعام المالي 2015/2016.

وتضمنت القائمة أيضا 29 كشفا للبترول و17 كشفا للغاز الطبيعي بالعام المالي 2016/2017، بالإضافة إلى 34 كشفا للبترول و16 كشفا للغاز الطبيعي بالعام المالي 2017/2018، و48 كشفا للبترول و42 كشفا للغاز بالعام المالي 2018/2019، إلى جانب 50 كشفا للبترول و45 كشفا للغاز الطبيعي للعام المالي 2019/2020، وأخيرا 53 كشفا للبترول و40 كشفا للغاز الطبيعي بالعام المالي 2020/2021.

وأعلن الجهاز المركزى للتـعبئة العـامة والإحـصاء صدور النسـخة السنوية من كتيب "مـصر في أرقـام" ويشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والمعلومات عن الإحصاءات الديموجرافية التي تغطى إحصاءات السكان والمشتغلين والمتعطلين والمواليد والوفيات والزواج والطلاق والإحصاءات الاجتماعية التي تغطى إحصاءات التعليم قبل الجامعى أعداد (المدارس، الفصول، تلاميذ) / التعليم الجامعى (مقيدون، خريجون) / المراكز البحثية، الإنفاق على البحث العلمى وبراءات الاختراع / الأسـرة والمستشفيات، العــلاج على نفقـــة الدولة والإحصاءات الثقافية والنشاط الفنى والإحصـــاءات الاقتصادية التى تغـــطى إحصاءات التجارة الخارجية، الناتج المحلى، ميزان المدفوعات، الدين الداخلى والخارجي والإنتاج الزراعى ونسبة الاكتفاء الذاتى والإنتاج الصناعى وإحصاءات النقل والاتصالات وكذا إحصاءات السياحة والبيئة.