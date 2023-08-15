جمعيات أسوانية تشارك فى معرض الحرف التراثية واليدوية بالجيزة

أسوان- صلاح المسن

تشارك جمعيات من محافظة أسوان فى معرض الحرف التراثية و اليدوية بالجيزة، فى إطار جهود محافظة أسوان المتواصلة لتحقيق التسويق الجيد للمنتجات التراثية والحرف البيئية والمشغولات اليدوية.

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وحدة أيادى مصر بالمحافظة بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وبقيادة أحمد سعيد المنسق العام للوحدة بالمشاركة فى فعاليات معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية والذى نظمته محافظة الجيزة وسفارة اليمن ومجلس الأعمال اليمنى بالتعاون مع منصة "أيادى مصر" على مدار 3 أيام ، حيث لاقى جناح المحافظة إشادة من الحاضرين فى الإفتتاح بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ومن جانبه أوضح أحمد سعيدالمنسق العام لوحدة أيادى مصر بمحافظة أسوان في" بيان اعلامي" بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان لدعم ورعاية الحرف التراثية واليدوية التى تتميز بها المحافظة بإعتبارها عنواناً للهوية المصرية وقاطرة للتنمية المستدامة فقد شارك فى فعاليات هذا المعرض 5 جمعيات نجحت فى التمثيل المشرف للمحافظة وهى جمعية النور النسائية بالطويسة بدراو ، والجمعية التعاونية الإنتاجية النسائية للحرف اليدوية ، ومؤسسة المزمل بكلابشة ، وجمعية سلوى للحرف اليدوية بكوم أمبو ، بالإضافة إلى المنتجات اليدوية لمخلفات الموز لفاتن صلاح الدين حسن ،وقد تنوعت المنتجات المشاركة ما بين مشغولات يدوية من مخلفات النخيل والخرز والكروشية والسجاد اليدوى ومخلفات الموز.

ولفت أحمد سعيد المنسق العام لوحدة أيادى مصر بالمحافظة، إلى أن المعرض شهد أيضاً مشاركة 105 عارض من من دولة اليمن ووزارة الزراعة ومحافظات الجيزة والوادى الجديد والفيوم والبحيرة والمنوفية ، بالإضافة إلى الأجنحة الخاصة بسفارات الصين والهند والمكسيك وبيرو والمغرب وفلسطين والسودان وسوريا.