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تنسيق الجامعات الخاصة 2023 .. تنسيق القبول بكليات وبرامج الجامعة المصرية اليابانية

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 03:24 م
تنسيق الجامعات الخاصة 2023 .. تنسيق القبول بكليات وبرامج الجامعة المصرية اليابانية الجامعة المصرية اليابانية
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور  عمرو عدلى  رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا  عن الحد الأدني للقبول بكليات وبرامج الجامعة فى العام الجامعى الجديد 2023 /2024  موضحا أن الحد الأدنى للقبول فى برامج كلية الصيدلة (فارم دي) "شعبة علوم " هو76% ، برامج كلية الهندسة " شعبة رياضة " 72 %، برنامج هندسة العمارة المستدامة " شعبة رياضة " 70 %،  برامج  كلية الحاسب ونظم  المعلومات  " شعبة علوم " 74 %  برامج  كلية الحاسب ونظم المعلومات  "شعبة رياضة  " 72 % ، برامج كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات " أدبى -علوم -رياضة " 62 %، برامج كلية الفنون والتصميم ؜  " شعبة علوم ورياضة "   62 %، وبرامج كلية العلوم الأساسية والتطبيقية"شعبة علوم ورياضة " 62 %.
 
وأضاف الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون  الأكاديمية والتعليم ، أن يشترط  أيضا للقبول فى أى برنامج اجتياز الطالب  اختبارات القبول العامة والتخصصية  للبرنامج والتى تعقد بمقر الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة بالاسكندرية

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