تنسيق الجامعات الخاصة 2023 .. تنسيق القبول بكليات وبرامج الجامعة المصرية اليابانية

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن الحد الأدني للقبول بكليات وبرامج الجامعة فى العام الجامعى الجديد 2023 /2024 موضحا أن الحد الأدنى للقبول فى برامج كلية الصيدلة (فارم دي) "شعبة علوم " هو76% ، برامج كلية الهندسة " شعبة رياضة " 72 %، برنامج هندسة العمارة المستدامة " شعبة رياضة " 70 %، برامج كلية الحاسب ونظم المعلومات " شعبة علوم " 74 % برامج كلية الحاسب ونظم المعلومات "شعبة رياضة " 72 % ، برامج كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات " أدبى -علوم -رياضة " 62 %، برامج كلية الفنون والتصميم ؜ " شعبة علوم ورياضة " 62 %، وبرامج كلية العلوم الأساسية والتطبيقية"شعبة علوم ورياضة " 62 %.

وأضاف الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم ، أن يشترط أيضا للقبول فى أى برنامج اجتياز الطالب اختبارات القبول العامة والتخصصية للبرنامج والتى تعقد بمقر الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة بالاسكندرية