تقنية جديدة في تصوير الشرايين بمركز جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة

الدقهلية شريف الديب

لقبت المنصورة بِـ "عاصمة الطب" فى مصر لما تحتويه من مراكز طبية متخصصة، وأطباء مهرة فى التخصصات كافة، إذ يتوافد على مراكزها الطبية أبناء الوطن العربى وأفريقيا، ويعد مركز أمراض الكلى والمسالك البولية التابع لجامعة المنصورة من، ومن بين تلك المراكز، مركز جراحة الأوعية الدموية بعد التقدم الذى شهده المركز على يد الأطباء والدكتور مسعد سليمان رئيس القسم، بإدخال تقنيات جديدة للمساعدة فى تشخيص الامراض وعلاج المصابين بدون اعراض جانبيه ومن تلك الاستخداثات التى قام به القسم هى تقنية جديدة بمركز جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة فى تصوير الشريايين

بدأ مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة، فى استخدام تقنية جديدة وهو غاز ثانى أكسيد الكربون كبديل للصبغة والذى يتيح تصوير للشرايين دون إصابة الكلى بالضرر كما أنه آمن تماما لمرضى ألفشل الكلوى أو اعتلال الكلي، حيث يسعى المركز فى هذه الآونة إلى الارتقاء ليصبح مركزاً تدريبياً فى الشرق الأوسط لاستخدام الغاز بدلاً من الصبغة فى تصوير واصلاح الشرايين بالتعأون مع شركة «انجيودرويد» الأمريكية المصنعة لأجهزه الغاز والتى حضر منها وفد لاجراء أحدى حالات تمدد بشريان الأورطى باستخدام غاز ثانى اكسيد الكربون

وقال الدكتور مسعد سليمان، مدير مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة، إن استخدام غاز ثانى اكسيد الكربون بديلاً عن استخدام الصبغة فى تصوير الشرايين الطرفية وبالأخص عند إصلاح تمدد شريان الأورطى تعتبر تطور نوعى لتصوير للشرايين دون إصابة الكلى بالضرر كما أنه آمن تماما لمرضى ألفشل الكلوى أو اعتلال الكلي

وأضاف سليمان أن تصوير الشرايين فى جميع الحالات سواء للتشخيص أو للعلاج بالقسطرة التداخلية باستخدام الصبغة بما تحمله من مشاكل ومضاعفات أهمها هو تأثيرها على وظائف الكلى حيث أنها تزيد من نسبة الإصابة باعتلال الكلى وذلك لاحتواء الصبغات على جزيئات آيونيه تضر غشاء الامتصاص وألفلترة بالكلى لذا فإنه لا ينصح بتصوير الشرايين باستخدام الصبغة الايونيه فى حالات ارتفاع نسبه الكرياتينين عن 1.5

وأشار إلى أن استخدام تقنية غاز ثانى اكسيد الكربون كبديل للصبغة بالتعأون مع شركه انجيودرويد المصنعة لأجهزه الغاز والتى حضر منها وفد لبنانى اليوم اثناء اجراء أحدى حالات الايفار لتمدد بشريان الأورطى باستخدام غاز ثانى اكسيد الكربون.

وأكد أن الصورة باستخدام ثانى أكسيد الكربون تكون أوضح وأعطى لنا نفس الكفاءة والدقة باستخدام الصبغة، علأوة على أنه غاز موجود طبيعى فى جسم الآنسان ويخرج من الرئتين.