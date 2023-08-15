تفريغ منطقة الحصايا بأسوان من العشوائية والإشغالات ورفع 180 طن مخلفات

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، بتكثيف الجهود ومواصلة سلسلة الأعمال الهادفة لتفريغ المناطق السكنية والشوارع الحيوية من الأسواق العشوائية والإشغالات بالمراكز والمدن لتحقيق السيولة المطلوبة للمارة والمركبات، فضلاً عن الإستثمار الأمثل لهذه الأماكن الهامة، مع توفير المواقع البديلة بالسويقات الجديدة للباعة الجائلين للقيام بأنشطتهم للحفاظ على توفير مصدر الرزق لهم ولأسرهم.

ونجحت جهود الحملة التى أستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم فى تفريغ أرض الشادر بمنطقة الحصايا من مفروشات الخضار والفاكهة العشوائية، مع رفع أكثر من 180 طن من المخلفات، وتسليم قطعة الأرض لهيئة الأبنية التعليمية لإقامة مجمع للمدارس عليها لخدمة المناطق المحيطة، بالإضافة إلى قيام الوحدة المحلية بنقل الباعة الجائلين إلى مقر آخر بجوار موقف النفق بشكل مؤقت ، لحين إنشاء السويقات الجديدة على أعمال التغطية الجارية بمصرف السيل.