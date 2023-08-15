اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 03:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية تقارير مصرية

حتى 25 أغسطس..

تعليم الجيزة تعلن فتح موقع التحويلات بين المدارس لمن لم يتمكن من التسجيل

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 01:53 م
تعليم الجيزة تعلن فتح موقع التحويلات بين المدارس لمن لم يتمكن من التسجيل طلاب المدارس
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فتح موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات للعام الدراسي 2023/2024 للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الموعد المحدد، بصفة استثنائية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 20 أغسطس وحتى الجمعة 25 أغسطس 2023.

وأوضحت المديرية أن التسجيل الإلكتروني لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات يتم من خلال ولي الأمر فقط، وذلك من خلال الموقع الآتي https://www.gizaedu.net/tran.html، مشيرة إلى أنه لا يعتد بالتحويل الورقي (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

ونبهت المديرية على أولياء الأمور التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطالب الفعلي في أول أكتوبر 2023 إلكترونيا، وفي حال قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة، مشيرة إلى أن المراحل التي يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي (الابتدائى) والمرحلة الإعدادية والثانوية.

ويمكن تحويل الطلاب من مدرسة لأخرى إلكترونيا من خلال الخطوات التالية:

1الدخول على رابط الإلكتروني بين المدارس في الجيزة.

https://www.gizaedu.net/tran.html

2- الضغط على خيار "اضغط لتسجيل بيانات تحويل الطالب".

3- إدخال الرقم القومي للطفل. "يتم تسجيل الرقم القومي للطفل من واقع شهادة الميلاد".

4- كتابة اسم الطفل.

5- اختيار النوع "ذكر – أنثى".

6- كتابة العنوان.

7- إدخال رقم التليفون. "كتابة الأرقام باللغة الإنجليزية فقط".

8- اختيار نوع التحويل "داخل الإدارة - خارج الإدارة - خارج المحافظة".

9- اختيار المحافظة المحول منها.

10- اختيار الإدارة المحول منها.

11- اختيار التبعية المحول منها "رسمى عربى - رسمى لغات - خاص عربى - خاص لغات - أزهري عربى - أزهري لغات - عائد - الطفولة المبكرة".

12- كتابة المدرسة المحول منها.

13- اختيار المرحلة "رياض الأطفال - الابتدائى - الإعدادى - الثانوى".

14- اختيار الصف الدراسى المنقول إليه الطالب.

15- كتابة مجموع الطالب.

16- اختيار الإدارة المراد التحويل إليها.

17- اختيار التبعية المراد التحويل إليها "رسمي عرب - رسمي لغات".

18- تحديد الرغبة الأولى.

19- تحديد "له أخوة بالمدرسة".

20- تحديد الرغبة الثانية.

21- له أخوة بالمدرسة.

22- بعد تسجيل البيانات يجب الضغط على زر الحفظ.


التحويل الالكتروني بين المدارس

التحويل بين المدارس

تعليم الجيزة

رابط التحويل بين المدارس



الموضوعات المتعلقة

محافظ الفيوم يعتمد تخفيض الحد الأدنى لتنسيق الثانوى العام لـ228 درجة

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 11:58 ص

هل يستفيد طلاب الثانوية العامة من التظلم فى المواد غير المضافة للمجموع.. مصادر تكشف

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 10:00 ص

محافظ الجيزة يعتمد تخفيض تنسيق القبول بالثانوي العام 5 درجات لتكون 220 درجة

الإثنين، 14 أغسطس 2023 06:00 م

وزير التعليم العالي يهنئ طلاب الثانوية العامة الناجحين

الإثنين، 14 أغسطس 2023 12:23 م

انطلاق امتحانات الثانوية العامة دور ثان الأسبوع المقبل

الإثنين، 14 أغسطس 2023 11:50 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة