تعزيزات عسكرية من الجيش الكندي للمشاركة في جهود إخماد حرائق الغابات

أ ش أ

وافقت الحكومة الكندية، الإثنين، على طلب الأقاليم الشمالية الغربية بإرسال قوات الجيش الكندي للمساعدة على إخماد حرائق الغابات. وقالت الحكومة الفيدرالية إن التعزيزات العسكرية ستصل الثلاثاء.

وجاء إعلان الوزراء الفيدراليين في الوقت الذي انزلقت فيه الأقاليم الشمالية الغربية في أزمة يوم أمس الأحد، مع أوامر إخلاء لمعظم المناطق في ساوث سليف وبعض المنازل شمال يلونايف. ولا يزال هناك أكثر من 230 حريقًا نشطًا مشتعلًا في نفس الوقت من العام عندما ينتهي موسم حرائق الغابات الشمالية عادةً.

وقال وزير الاستعداد للطوارئ الفيدرالية هارجيت ساجان: "بالأمس تلقينا، ووافقنا الآن، على طلب مساعدة اتحادية من حكومة الأقاليم الشمالية الغربية". وأضاف "تحدثت مع الوزير طومسون وأكدت له أن الحكومة الفيدرالية موجودة هنا لدعم جهودهم لمكافحة حرائق الغابات التي تهدد المجتمعات". وقال ساجان، في إشارة إلى وزير البيئة في الأقاليم الشمالية الغربية شين طومسون "القوات المسلحة الكندية يتم تعبئتها وهي جاهزة للمساعدة."

وقال وزير الدفاع الوطني بيل بلير: "نحن نقف مع سكان الأقاليم الشمالية الغربية وهم يتعاملون مع حرائق الغابات الخطيرة. استجابةً لطلب المساعدة، ستساعد القوات المسلحة الكندية في جهود مكافحة الحرائق والنقل الجوي والتخطيط والتنسيق والخدمات اللوجستية".