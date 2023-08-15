تعرف على مصروفات كليات جامعة المنوفية الأهلية وآخر موعد للتقديم

المنوفية – محمود شاكر

أعلنت جامعة المنوفية الأهلية ، عن استقبالها للطلاب هذا العام من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وذلك في عدد من البرامج المتنوعة، بين الطب والهندسة والتمريض.

وتضم الجامعة في برامجها "الطب والجراحة، طب وجراحة الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة فرم دي صيدلة إكلينيكية، الهندسة وتنقسم لثلاث برامج " تخطيط وتشييد المدن الذكية، هندسة المواد وإدارة المصانع، هندسة الحاسوب"، علوم الحاسبات والذكاء الاصطناعي وينقسم لثلاث برامج " إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة، علوم البيانات، ذكاء الآلة" الطب البيطري، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية وينقسم إلى "تكنولوجيا المختبرات الطبية، تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي"، العلوم الإنسانية والاجتماعية ببرنامج الترجمة التخصصية في اللغة الإنجليزية.

أما عن المصروفات الدراسية للجامعة، كانت كلية الطب البشري وتبلغ قيمة المصروفات الخاصة بها 110 آلاف جنية، كلية طب الأسنان قيمة المصروفات 95 ألف جنيه، كلية الطب البيطري قيمة المصروفات 55 ألف جنيه، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 40 ألف جنيه، كلية العلاج الطبيعي قيمة المصروفات 90 ألف جنيه، كلية الهندسة قيمة المصروفات 60 ألف جنيه، كلية الصيدلة قيمة المصروفات 90 ألف جنيه، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي قيمة المصروفات 50 ألف جنيه، كلية التمريض 40 ألف جنيه، كلية العلوم الإنسانية برنامج اللغة الانجليزية والترجمة التخصصية قيمة المصروفات 30 ألف جنيه.

وأكدت الجامعة على صفحتها الرسمية، أن مساء اليوم الثلاثاء هو أخر آيام التقديم في الجامعة، بعد أن اتخذت إدارتها قرارا بمد فترة القبول، نظرا لتزايد أعداد الطلاب المتقدمين للدراسة داخل برنامجها.