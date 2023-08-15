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تعرف على مزايا القطع الموفرة للمياه.. تخفض 60% من الاستهلاك

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 09:00 ص
تعرف على مزايا القطع الموفرة للمياه.. تخفض 60% من الاستهلاك مزايا القطع الموفرة للمياه
كتبت – مرام محمد

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أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة مميزات القطع الموفرة للمياه، والتي تعد إحدى الآليات الفعالة لترشيد استهلاك المياه والحد من قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري، وذلك على النحو التالي:

- تخفيض كمية الاستهلاك بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 60% دون التأثير على ضغط المياه.

- تتميز بسهولة الفك والتركيب وتناسب جميع أنواع خلاطات وحنفيات المياه، وسعرها في متناول الجميع.

- تساهم في تخفيض قيمة فاتورة الاستهلاك من خلال الانتقال إلى شريحة محاسبة أقل.

تعمل القطع الموفرة بتكنولوجيا التحكم في تدفق المياه بضوابط الضغط عن طريق خلط كمية معينة من الهواء بالمياه المتدفقة، وبإعطاء نفس قوة الضغط دون أن تضعف قوة المياه، فهي عبارة عن قطع ذكية غاية فى البساطة تركب على طرف الصنبور أو وصلات المواسير، وتتحكم فى ضغط المياه من خلال مزج المياه مع الهواء لتعظيم الاستفادة من استهلاك المياه.

وتفعل الشركة جميع قنوات التواصل مع المواطنين للاستعلام للاستعلام عن أي استفسار يخص خدمات المياه والصرف الصحي، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، أو من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أو عبر تطبيق قراءتي لتسجيل قراءة عدادات المياه، أو التواصل مع الخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى تطبيق "واتساب" على الرقم 01221799777.

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