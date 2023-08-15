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تعرف على خدمات الكارت الموحد بعد بدء تطبيقه فى بورسعيد

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 10:21 ص
تعرف على خدمات الكارت الموحد بعد بدء تطبيقه فى بورسعيد السلع التموينية - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، العمل بكارت الخدمات الحكومية الموحد فى محافظة بورسعيد؛ بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحي الشامل، حيث يهدف "الكارت الموحد" إلى توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين فى "كارت واحد" استكمالا لمنظومة التحول الرقمي، وفى إطار حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمي.
 
وتضم خدمات المرحلة الأولى للكارت الموحد، خدمات التموين، والتأمين الصحي الشامل، وخدمات المدفوعات الإلكترونية؛ كما سيتم إضافة خدمات حكومية أخرى في المراحل المقبلة، كما سيتم تعميمه في باقي المحافظات فيما بعد تباعا.
 
كما سيتم استمرار العمل بالبطاقات التموينية دون إلغاء، مع انتظام صرف المقررات التموينية والخبز المدعم من خلالها عبر مختلف المنافذ التموينية، وبعد تطبيق منظومة "الكارت الموحد" بمحافظة بورسعيد فقط سيتم استخدامه فى صرف المقررات التموينية والخبز، إلى جانب سريان البطاقات التموينية كالمعتاد لمن لم يحصل على الكارت الجديد.
 
ويمثل إطلاق الكارت الموحد نقلة نوعية فى منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن منظومة عملاقة للتحول الرقمى والتى تهدف إلى القضاء على أشكال الفساد وسرعة وسهولة تقديم الخدمات للمواطنين، وكذلك تنفيذا لأحد مواد قانون التأمين الصحى الشامل بإصدار كارت رقمى للمستفيدين؛ حيث يستهدف الكارت توفير مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكى واحد الأمر الذى يسهم فى ضمان توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالى.
 
 
 
 
 

التموين

الكارت الموحد

بطاقات التموين

خدمات الكارت الموحد

شروط استخراج الكارت الموحد



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