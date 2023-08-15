تعاون بين جامعة الفيوم وجهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعي لتدريب الطلاب

الفيوم رباب الجالي

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توقيع بروتوكولي تعاون، بين جامعة الفيوم كجهة أولى، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك الزراعي المصري كجهة ثانية، لتأهيل وتدريب طلاب الفرق النهائية بالجامعة، على ريادة الأعمال، ودعم فكر العمل الحر بين الشباب.



قام بتوقيع البروتوكولين ممثلا عن الجامعة، الدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ممثلا عن الجهاز، والمهندس علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ممثلا عن البنك، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، ونواب رئيس جامعة الفيوم، ووفد من ممثلي جهاز المشروعات، والبنك الزراعي المصري.



يهدف البروتوكولين إلى تأهيل وتدريب عدد من شباب جامعة الفيوم، على ريادة الأعمال ودعم فكرة العمل الحر، في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، والتى تهدف لتوعية الشباب بالبحث عن أفكار جديدة تسهم في الارتقاء بمستوى الدخل الاقتصادي لهم خلال مرحلة ما بعد الجامعة.



أوضح محافظ الفيوم، أنه تم الاتفاق بين الأطراف الموقعة على البروتوكولين، جامعة الفيوم كطرف أول، وجهاز تنمية المشروعات، والبنك الزراعي المصري طرف ثان، على مساندة شباب الجامعة ودعمهم من خلال الدورات التدريبية المتخصصة بمجال ريادة الأعمال، بجانب توفير الدعم اللازم لفتح مشروعاتهم من خلال القروض التى يوفرها البنك الزراعي، إضافة للتوعية بأهمية العمل الحر، بما يسهم في خدمة شباب الجامعة، وتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات حقيقية.



وأضاف المحافظ، أن البرتوكولين يعملان على تحفيز روح الابتكار ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين كل طوائف المجتمع، خاصة الشباب الذين يمثلون العماد الأساسي لتحقيق آمال وطموحات الدولة، مشيراً إلى أن البرتوكولان يقومان على تحديد الأنشطة التى تساعد على إرساء منظومة متكاملة للابتكار، من خلال عدد من الفعاليات؛ منها تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية لتأهيل الشباب من طلاب الجامعة.



ومن جهته، أكد رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة تعمل دائما على توقيع بروتوكولات التعاون التي تهدف إلى تأهيل طلابها، لمواجهة سوق العمل ورعاية ودعم الطلاب المتميزين والمبتكرين، من خلال توليد الأفكار وحاضنات الاعمال وتنفيذ المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، وتطبيق أنظمة تعليمـية جديدة تربط بين المناهج الدراسية وآليات واحتياجات سوق العمل محلياً وعالمياً.



وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على دعم شباب الجامعة، وتبنى أفكارهم البناءة، من خلال الحرص على تأكيد الأهمية التى يوليها الجهاز لكل ما من شأنه أن يدعم ويساند طلاب الجامعات، وتعزيز قدراتهم التنافسية والتميز في ريادة الأعمال، والعمل على تأهيلهم وتدريبهم بالتنسيق مع الجامعة.



فيما أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، استعداد البنك على تمويل مشروعات الطلاب، وتوفير الدعم اللازم بإجراءات ميسرة، بما يسهم في تنفيذ أفكار الطلاب الخاصة بمشروعاتهم على أرض الواقع، بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.



وعقب توقيع بروتوكولي التعاون، تم عقد ندوة تعريفية لطلاب جامعة الفيوم، بأهمية ريادة الأعمال، وتشجيع ثقافة العمل الحر.

