تطوير مستشفيات مطروح بتكلفة 537 مليون جنيه ضمن خطة تنمية المحافظة.. صور

يصاحب الخطط العمرانية والتنموية لمحافظة مطروح، تطوير وتحسين الخدمات المختلفة للمواطنين وفي مقدمتها الخدمات الصحية والعلاجية، من خلال رفع كفاءة وتطوير وإنشاء المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، التي بلغت تكلفتها خلال السنوات الماضية حوالي 537 مليون جنيه.

وتضمنت المشروعات الصحية، التي تم تنفيذها، تطوير عدد من المستشفيات والوحدات الصحية بمطروح، للارتقاء بالخدمات العلاجية والطبية المقدمة للمواطنين، حيث تم الانتهاء من تطوير مستشفيين غربي مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، وهما مستشفى السلوم ومستشفى سيدي براني المركزيان، وتجهيزهما بالأجهزة والأثاث والمفروشات، كما تم تطوير مستشفى الحمام المركزي بتكلفة 21 مليون جنيه، وتطوير مستشفى العلمين بتكلفة 5 ملايين جنيه، مع الاستمرار في الدفع بالقوافل الطبية المتحركة، التي تضم جميع التخصصات، لتقديم الخدمة الطبية لأهالي التجمعات الصحراوية، من كشوفات طبية وإجراء عمليات جراحية وتقديم العلاج بالمجان.

كما سبق إنشاء وافتتاح مستشفى النجيلة المركزي عام 2019 بتكلفة 109 ملايين جنيه، إضافة إلى تطوير شامل لمستشفى حميات مطروح، بتكلفة 2 مليون جنيه، وتطوير الوحدات الصحية بالمحافظة، من بينها الوحدة الصحية بقرية أطنوح في مرسى مطروح، ووحدة النجيلة الصحية، ووحدة قرية الزويدة في سيدي براني، ووحدة رأس الحكمة، وإنشاء عدد من الوحدات الصحية الجديدة، مثل وحدة أبو زريبة بالسلوم، ووحدة بهي الدين في سيوة، ووحدة القرية 29 بمركز الحمام، وإنشاء مركز طبي رقية سيدي عبدالرحمن بالعلمين.

وتنفيذا لخطة محاربة الإدمان، تم إنشاء مركز " العزيمة " لعلاج الإدمان بمطروح، وهو أول مركز يقدم الخدمات التأهيلية لمرضى الإدمان بمحافظتي مطروح وافسكندرية، ومقام على مساحة 8 آلاف متر، وتبلغ طاقته الاستيعابية 135 سريراً و يضم 2 عيادة خارجية، ويستهدف 12000 مريض سنوساً كما يضم ورش عمل للتأهيل المهني لمساعدة المرضى على اكتساب حرف يحتاجها سوق العمل.



























