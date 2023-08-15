تصرف غريب من سائحة فى أشهر معالم روما بسبب زجاجة مياه.. شاهد ماذا فعلت

كتب إيهاب محمد

ألفت الشرطة الإيطالية القبض على امرأة تسير عبر نافورة تريفى الشهيرة فى روما لملء زجاجة المياه الخاصة بها في أحدث حادثة مروعة للسائحين الذين لا يحترمون الآثار الإيطالية، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى للمرأة مجهولة الهوية واقفة في منتصف المعلم وتستخدم مياه النافورة لملء زجاجة مياه بحوزتها، وتجاهلت المرأة لافتات معلقة حول النافورة تخبر السائحين بعدم الدخول في الماء وينتهي الفيديو باقتراب ضابط شرطة منها.



السيدة تحاول ملئ زجاجة ماء معها

يأتي الحدث بعد أسابيع فقط من قيام رجل من كاليفورنيا بتصوير سائحين ينقشان أسمائهما على جدار الكولوسيوم، وفي نافورة تريفي، تسير المرأة عبر الصخور بينما يشاهد المتفرجون بدهشة وعدم تصديق وهى تعتبر النافورة الأشهر فى روما.

مؤخرا أقدم 8 نشطاء مرتبطين بمجموعة النشاط البيئى الإيطالية، على صبغ الماء فى نافورة تريفى فى روما باللون الأسود باستخدام الفحم المخفف، واستمر الاحتجاج الذى وقع فى منتصف الصباح 15 دقيقة واعتقل جميع النشطاء منذ ذلك الحين، وتم تجفيف النافورة الشهيرة وتنظيفها وإعادة ملئها، ولا توجد مؤشرات على تعرضها لأى ضرر، وفقا لما ذكره موقع آرت نيوز.

وأدان عمدة روما روبرتو جوالتيري الاحتجاج، قائلاً في منشور على فيس بوك، إنه على الرغم من عدم تضرر النافورة أو تلطيخها "ستكون عملية التنظيف المعقدة ضرورية والتى ستكلف الكثير من العمل وتتطلب موارد عامة".