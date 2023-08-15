اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 03:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

تحريات لكشف ملابسات سرقة محل تجارى فى الهرم

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 02:34 م
تحريات لكشف ملابسات سرقة محل تجارى فى الهرم ضبط متهمين - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف تفاصيل تعرض محل تجاري للسرقة على يد 3 عاطلين تم القبض عليهم، حيث استولوا على مبلغ مالي من داخل المحل، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض محل تجاري للسرقة على يد مجهولين بمنطقة الهرم، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن اللصوص استولوا على مبلغ مالي من داخل المحل واستخدموا أسلوب كسر الباب.

تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهم 3 عاطلين، وتم القبض عليهم، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

 


سرقة محل

سرقة محل بالهرم

امن الجيزة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة