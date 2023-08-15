تحريات لكشف ملابسات سرقة محل تجارى فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف تفاصيل تعرض محل تجاري للسرقة على يد 3 عاطلين تم القبض عليهم، حيث استولوا على مبلغ مالي من داخل المحل، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض محل تجاري للسرقة على يد مجهولين بمنطقة الهرم، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن اللصوص استولوا على مبلغ مالي من داخل المحل واستخدموا أسلوب كسر الباب.

تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهم 3 عاطلين، وتم القبض عليهم، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.