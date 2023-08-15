تحذيرات ببريطانيا من تحد على الإنترنت يدفع الأطفال لتعاطى جرعات زائدة من الأدوية

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" إنه تم تحذير أولياء الأمور فى بريطانيا من "تحدٍ" على وسائل التواصل الاجتماعي أدى إلى تعاطي الأطفال لجرعات زائدة من الباراسيتامول لمعرفة من يمكنه البقاء في المستشفى لفترة أطول.

ويأتي التحذير في الوقت الذي دعا فيه قائد الشرطة الآباء إلى منع أطفالهم من الانضمام إلى الجنون عبر الإنترنت، بما في ذلك الدعوات للنهب في شارع أكسفورد ومسابقات لجرعات زائدة من الأدوية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بتشجيع من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ، أخذ المراهقون في ساوثهامبتون المسكنات لمعرفة من يمكنه البقاء في المستشفى لفترة أطول خلال عطلة نهاية الأسبوع.

والأربعاء الماضي، استخدمت الشرطة الهراوات أثناء قيام المراهقين بتنظيم ما يسمى بغارة الغوغاء السريعة على متاجر في لندن والتي قيل إنها مستوحاة من تيك توك، على الرغم من أن موقع التواصل الاجتماعي قال إنه لا يوجد دليل على ذلك.

وألقت شرطة العاصمة القبض على خمسة أشخاص على الأقل وسط تقارير تفيد بأن أحد الضباط تعرض للكم في وجهه من قبل شاب، كما أصدرت القوة 34 أمرًا بالفض، وأفادت الأنباء أنه تم اعتقال اثنين في وقت لاحق.

وقالت دونا جونز ، الرئيسة الجديدة لجمعية مفوضي الشرطة والجريمة (APCC) ، لبرنامج راديو بي بي سي 4 توداى، أنه يجب على الآباء التدخل لمواجهة هذا السلوك.

وقالت جونز: "هناك مؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي يضعون تحديات لبعضهم البعض وللجمهور. ما حدث في ساوثهامبتون خلال عطلة نهاية الأسبوع هو أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عامًا ، قرروا تحدي بعضهم البعض لتناول جرعة زائدة من الأدوية على أن يكون الشخص الذي بقي في المستشفى لمدة أطول هو الفائز".

وأضافت: "بالطبع هذا أمر مقلق للغاية. إنه يعرض حياة الشباب للخطر ولا أعتقد أنهم يفهمون أن المتعة قد تكون مقلقة للغاية. إنها تستهلك الكثير من وقت الإسعاف والشرطة. لا يمكننا تحمل حدوث ذلك وأعتقد أن الآباء بحاجة إلى المشاركة".

وأضافت جونز أنه في حادثة ساوثهامبتون ، تم نقل الأشخاص إلى المستشفى وأن هذا يأتي بعد سرقة متجر جي دي سبورتس. وصور شهود عيان مشاهد الفوضى في شارع أوكسفورد حيث كان الشبان يتصارعون مع الضباط وشوهدت الحشود وهم يصرخون ويهربون من الاشتباكات.