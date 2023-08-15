موسكو (أ ش أ)

أكد الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين أن التحديات الأمنية فى العالم ناتجة عن التصرفات المتهورة والأنانية للدول الغربية .

وقال بوتين في رسالة مصورة وجهها للمشاركين في مؤتمر "موسكو للأمن الدولى" الذي افتتح اليوم الثلاثاء - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) - إن " الناتو يواصل بناء قدراته ويستخدم وسائل الضغط العسكرية وغير العسكرية". وأكد أن الدول الغربية تخطط لدمج قوات "الناتو" مع تكتل "أوكوس"، مبينا أن حلف شمال الأطلسي يسعى بشكل متواصل إلى تحديث قدرته الهجومية. وأضاف أن " الولايات المتحدة تحاول إعادة صياغة نظام العلاقات الدولية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بما يخدم مصالحها، كما أن هناك محاولات تتخذها بعض الدول للتلاعب بالشعوب وإحداث صراعات ". وأشار بوتين إلى أن معظم الدول مستعدة للدفاع عن سيادتها، وسيتعين على المجتمع الدولي بأسره رسم ملامح المستقبل معا ، مؤكدا أن الغرب يسعى لتأجيج الصراع في أوكرانيا وجر دول أخرى إليه

كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستظل مؤيدة لنظام عالمي متعدد الأقطاب.

وقال الرئيس الروسي - متحدثًا أمام المشاركين في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي عبر الفيديو، اليوم الثلاثاء، "لقد كنا ولا نزال نؤيد بقوة نظاما عالميا متعدد الأقطاب يقوم على سيادة قواعد ومبادئ القانون الدولي وسيادة الدول ومساواتها والتعاون البناء والثقة".

وأضاف أن "الدول الغربية تخطط لدمج قوات (الناتو) مع تكتل (أوكوس)، الذي يتم إنشاؤه".

وتابع الرئيس الروسي: "نحن لا نستبعد أن تؤدي الأمور إلى اندماج كامل لقوات حلف شمال الأطلسي مع هياكل تكتل (أوكوس)".

وكانت أعلنت كل من أستراليا وأمريكا وبريطانيا في سبتمبر 2021، عن شراكة استراتيجية أمنية تحمل اسم " AUKUS"، تركز على بناء أسطول غواصات نووية أسترالية بنهاية ثلاثينيات القرن الحالي.

من جانب اخر، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه لأسر وأصدقاء ضحايا الانفجار في داغستان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

يذكر أن حريقا اندلع أمس في محطة صيانة السيارات في عاصمة داغستان محج قلعة، ثم انتقلت النيران إلى محطة وقود وبعد ذلك وقع انفجار، أسفر عن مقتل 33 شخصا وإصابة 105 آخرين.