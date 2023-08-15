بلينكن: الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية، مؤكدا أن "شعب أوكرانيا أظهر شجاعة فائقة في مواجهة روسيا".

وقال الوزير الأمريكي -حسبما أفادت قناة الحرة الامريكية اليوم الثلاثاء- "سنستمر في دعم كييف لإفشال الغزو الروسي".

كانت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلنت، الاثنين، مساعدة عسكرية إضافية لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية الحيوية لأوكرانيا. وذلك ضمن الدفعة الـ44 من المعدات التي قدمتها إدارة بايدن من مخزونات وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ أغسطس 2021.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) -في بيان- إن المساعدة العسكرية تتضمن ذخائر دفاع جوي إضافية وذخيرة مدفعية ودبابات وأسلحة مضادة للدروع، ومعدات أخرى لـ"مساعدة أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي المستمر".