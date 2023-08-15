بريطانيا.. اعتقال 3 أشخاص للاشتباه فى تجسسهم لصالح روسيا

وكالات

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، الثلاثاء، أن 3 أشخاص يشتبه في أنهم يتجسسون لصالح روسيا في بريطانيا تم اعتقالهم وتوجيه اتهامات لهم في إطار تحقيق واسع يتعلق بالأمن القومي.

وأضاف التقرير، أن المتهمين الثلاثة من بلغاريا، ويقال إنهم يعملون لصالح أجهزة أمن روسية.

وأشارت BBC، إلى أن احتجاز المتهمين الثلاثة، جرى في فبراير الماضي، بموجب قانون الأسرار الرسمية، على يد محققين لمكافحة الإرهاب من شرطة العاصمة لندن التي لديها مسؤولية الحفاظ على الأمن فيما يتعلق بقضايا التجسس.