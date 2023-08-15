اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 03:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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بريطانيا.. اعتقال 3 أشخاص للاشتباه فى تجسسهم لصالح روسيا

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 01:43 م
بريطانيا.. اعتقال 3 أشخاص للاشتباه فى تجسسهم لصالح روسيا الشرطة البريطانية - صورة أرشيفية
وكالات

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ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، الثلاثاء، أن 3 أشخاص يشتبه في أنهم يتجسسون لصالح روسيا في بريطانيا تم اعتقالهم وتوجيه اتهامات لهم في إطار تحقيق واسع يتعلق بالأمن القومي.

 

وأضاف التقرير، أن المتهمين الثلاثة من بلغاريا، ويقال إنهم يعملون لصالح أجهزة أمن روسية.

 

وأشارت BBC، إلى أن احتجاز المتهمين الثلاثة، جرى في فبراير الماضي، بموجب قانون الأسرار الرسمية، على يد محققين لمكافحة الإرهاب من شرطة العاصمة لندن التي لديها مسؤولية الحفاظ على الأمن فيما يتعلق بقضايا التجسس.

 


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