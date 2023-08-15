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انهيار الفنان أحمد شيبة فى جنازة والدته بالإسكندرية.. صور

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 01:16 م
انهيار الفنان أحمد شيبة فى جنازة والدته بالإسكندرية.. صور انهيار أحمد شيبة عقب وصول جثمان والدته مسجد حسان
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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انهار الفنان أحمد شيبة، من البكاء أثناء تشييع جنازة والدته من مسجد القبارى فى منطقة مينا البصل غرب الإسكندرية، وسط حضور المئات من  المشيعين من أهالى الإسكندرية.

كان وصل منذ قليل جثمان والدة الفنان أحمد شيبة إلى مسجد القباري في الإسكندرية  لتشييعها إلى مثواها الأخير، وكان أحمد شيبة نعى والدته عبر حسابه على موقع فيس بوك من خلال نشر صورة لهما سويا، وعلق عليها بكتابة: "مع السلامة يا أمي ربنا يسامحك ويرحمك يا رب".

وتوافدت أسرة الفنان احمد شيبة وأهالي منطقة القباري إلى المسجد لأداء  صلاة الجنازة غدا عقب صلاة الظهر، علي أن يتم تشييع الجثمان في مقابر العائلة بـ أم كبيبة.

 كان أحمد شيبة قد نشر صورة تجمعه مع والدته الأسبوع الماضى على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك وكتب:" ربنا يتم شفاكي على خير يا أمي يارب".

أحمد-شيبة--خلال-وصول-جثمان-والدته-للمسجد
أحمد-شيبة--خلال-وصول-جثمان-والدته-للمسجد

 

أحمد-شيبة-في-تشيع-جثمان-والدته-بالإسكندرية
أحمد-شيبة-في-تشيع-جثمان-والدته-بالإسكندرية

 

أحمد-شيبة-يصل-مسجد-حسان-لصلاة-الجنازة-على-والدته
أحمد-شيبة-يصل-مسجد-حسان-لصلاة-الجنازة-على-والدته

 

انهيار-أحمد-شيبة-عقب-وصول-جثمان-والدته
انهيار-أحمد-شيبة-عقب-وصول-جثمان-والدته

 

انهيار-أحمد-شيبة-عقب-وصول-جثمان-والدته_1
انهيار-أحمد-شيبة-عقب-وصول-جثمان-والدته_1

 

انهيار-أحمد-شيبة-عقب-وصول-جثمان-والدته-مسجد-حسان
انهيار-أحمد-شيبة-عقب-وصول-جثمان-والدته-مسجد-حسان

 

انهيار-أحمد-شيبة-عقب-وصول-جثمان-والدته-مسجد-حسان_1
انهيار-أحمد-شيبة-عقب-وصول-جثمان-والدته-مسجد-حسان_1

 

 

 


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