الوقود المعدنى والأجهزة الكهربائية يصعدان بصادرات مصر إلى الأردن بزيادة 24%

كتب: مدحت عادل

تستضيف مدينة العلمين الجديدة اليوم أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية ويأتي لقاء القمة الثلاثية تجسيد للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

وفى هذا السياق، ترصد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن لتصل إلى 980.4 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 915.8 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.1%.

وتشير بيانات الجهاز إلى أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الأردن وكانت وفقا لما يلي:

1. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 157.3 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 55 مليون دولار.

3. محضرات خضر بقيمة 41.7 مليون دولار.

4. خضر ونباتات بقيمة 37.2 مليون دولار.

5. منتجات من خزف بقيمة 34.4 مليون دولار.

6. شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 34.3 مليون دولار.

7. ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 32.4 مليون دولار.

8. فواكه بقيمة 31.7 مليون دولار.

9. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 30.1 مليون دولار.

10. مصنوعات من حديد وصلب بقيمة 26.1 مليون دولار.

وسجلت الصادرات المصرية إلى الأردن 726.5 مليون دولار عام 2022، بينما كانت 711.1 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 24%، وفى المقابل بلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 253.9 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 204.7 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.