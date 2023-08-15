الهلال الأحمر الليبي يدعو المتصارعين فى طرابلس لفتح ممر آمن العالقين

كتب: أحمد جمعة

دعا الهلال الأحمر الليبي، الثلاثاء، جميع الأطراف المتصارعة داخل طرابلس إلى التهدئة وتخفيف حدة التوتر، حتى يتسنى لفرق العمل تقديم المساعدة للمدنيين العالقين في مناطق الاشتباك بالعاصمة الليبية، بعد مناشدتهم للهلال الأحمر بضرورة توفير ممر آمن للخروج والحفاظ على حياتهم.

واحتدمت حدة المواجهات المسلحة بين قوة الردع التابعة لوزارة الدفاع في حكومة الوحدة مع اللواء 444 قتال التابع للمجلس الرئاسي الليبي، وذلك عقب توقيف العقيد محمود حمزة في مطار معيتيقة واحتجازه منذ يوم أمس الاثنين بواسطة عناصر تتبع قوة الردع.

وأشارت مصادر ليبية لـ"اليوم السابع" إلى وجود خلافات بين قوة الردع واللواء 444 قتال على النفوذ داخل العاصمة طرابلس، بالإضافة لوجود رغبة من الفصيلين الأكبر والأضخم تسليحا في السيطرة على مطار طرابلس الدولي، وتولي مهمة تأمينه إلى حين الانتهاء من بنائه، يأتي ذلك ضمن معركة النفوذ والتحشيد العسكري المستمرة في العاصمة طرابلس خلال السنوات الماضية.

ونشر نشطاء ليبيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور تبرز انتشار كبير للدبابات في شوارع العاصمة طرابلس، بالإضافة لتحليق طيران مسير في سماء العاصمة الليبية منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء.

إلى ذلك، أعلن مطار مصراتة الدولي وصول عدد من الطائرات من دون ركاب قادمة من مطار معيتيقة خلال الساعات الأخيرة من ليل الإثنين، وفق ما جاء في بيان مقتضب نشره المطار.

وقالت إدارة مطار مصراتة في بيانها إنه "نتيجة التوتر الأمني بطرابلس، وصلت بعض الطائرات دون ركاب لمطار مصراتة كإجراء احترازي من الشركات الناقلة"؛ وأرفقت صورا لطائرات رابضة بمدرج المطار لعدد من شركات الطيران الليبية.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، الثلاثاء، وجود ست حالات بينها ثلاثة لأطفال حديثي الولادة إضافة إلى ثلاثة مرافقين عالقين بمصحة "قرة العين" في طريق الشوك بالعاصمة طرابلس، معبرا عن أمله في توفير ممر آمن لإجلاء هذه الحالات.