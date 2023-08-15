النيابة العامة تنشر وصايا أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب عن العدل

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

نشرت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، الحلقة الخامسة من ضمن حلقات ميثاق العدالة التى بدأت نشرها منذ أيام على صفحاتها الرسمية والتى تضمنت وصايا سيدنا أبو بكر الصديق والفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لتحقيق العدل بين الناس.

ونصت رسالة النيابة العامة فى المنشور على الفيس بوك يقول سيدنا أبى بكر الصديق رضي الله عنه:

أَلَا إِنَّ أَقْواكُمْ عِندِي ضعيف حتى أخذ الحق منه، وأضعفكم عندي قوي حتى أخذ الحق له

فيما يقول سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

أما بعد فإنَّ القضاء فريضةً محكمةً وسنة متبعة.. فافهم إذا أذلي إليكَ.. فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ لهُ حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف مِنْ عَدلِك.. واس بين الناس في مجلسك ووجهك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف مِنْ عَدلِك.

كما يقول سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

اجعلوا الناس عندكم في الحق سواء قريبهم كبعيدهم وبعيدهم كقريبهم

يذكر أن النيابة العامة بإشراف المستشار حماده الصاوي النائب العام احدث تطورا هائلا فى الناحية الانشائية او الفنية بمقار النيابة العامة فضلا عن إطلاق اول استراتيجية وطنية للتحول الرقمى للنيابة العامة.

وعددت النيابة العامة من وسائل التواصل مع المواطنين والمبلغين من خلال إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال التواصل المباشر، فضلا عن التصدى للعديد من جرائم التعدى على مبادئ الأسرة المصرية.

ونادت النيابة العامة فى أكثر من موضوع المشرع المصري لضرورة الإنتباه وسد بعض الثغرات التشريعية أو تغليظ بعد العقوبات لتحقيق الردع العام.