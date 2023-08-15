المشدد 10 سنوات لسائق قتل حارس عقار أنقذ سيدة من السرقة فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد عزت مزيد، والمستشار أسامة النبوى الصباغ، والمستشار رفيق رؤوف بنهام، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوى، بمعاقبة المتهم " أ.ح.ح" بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط والزمته بالمصاريف الجنائية وأمرت باحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة وذلك لاتهامه بقتل المجني عليه ع.ع.م".

تعود احداث القضية المقيدة برقم 26903 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية اول ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية اول يفيد بقيام المتهم بطعن المجني عليه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول ، أنه حال تواجد " ن.أ.ح" ربة منزل بالشقة محل سكنها بمنطقة النخيل ، طرق المتهم " أ.ح.ح" سائق ، عليها باب الشقة شاهرا سلاح أبيض سكين مهددا إياها بها حال صراخها، وذلك لسرقتها، فاستغاثت المجني عليه " ع.ع.م" بواب العقار، الذي اشتبك مع المتهم ،اللي أن المتهم تعدي علي المجني عليه بطعنة في الصدر وتركه وفر هاربا وعند تجمع الشاهدة الأولي والأهالي شاهدوا المجني عليه غارقا في دمائه، ونقله الي المستشفي لاكنه توفي متأثرا باصابته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ، وبتقنين الاجرءات تم إلقاء القبض على المتهم وبعرضه علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.