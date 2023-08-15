اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 09:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية تقارير مصرية

المرشدين السياحيين: مد فترة الاشتراك بالتأمين الصحى حتى أول سبتمبر المقبل

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 08:23 م
المرشدين السياحيين: مد فترة الاشتراك بالتأمين الصحى حتى أول سبتمبر المقبل النقابة العامة للمرشدين السياحيين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، مد فترة الاشتراك بالتأمين الصحى الشامل، لموعد أقصاه الأول من سبتمبر المقبل، وذلك لبدء تفعيل الخدمة لكافة الأعضاء المشتركين، موضحه أن المشروع يعطى تغطية شامله لأية عمليات جراحية فى مستشفيات الشبكة الطبية بقيمة 100 ألف جنيه، ويتضمن السعر أيضا كارنيه تخفيض طبى عائلى ووثيقة تأمين فردية على الحياة فى حالة الحوادث والعجز بقيمة 250 ألف جنيه.
 
وأوضحت أن نسبة تحمل العضو 20% فقط على قيمة الأدوية والعلاجات التى يتم تقديمها من خلال الشبكة الطبية، وتغطى الأمراض المزمنة من الشهر الرابع "كعلاج شهرى" بما يعادل 15 ألف جنيه خلال تلك المدة، على أن يتم تخفيض من 15-20% فى أول أربعة أشهر، ولفتت إلى أنه لابد أن يكتمل عدد المشتركين المُحدد بـ350 مشتركًا في موعد أقصاها سبتمبر 2023، وإلا سيتم إلغاء المشروع.
 
وأكدت أنه يمكن للعضو المرشد السياحي إضافة من شاء من الأقارب أو أفراد الأسرة باشتراك منفصل، لافته إلى أن سعر الاشتراك شاملا الرعايه الطبيه ومصاريف إدارية لإصدار الكارنية لأول مرة والتأمين على الحياة واستمارة الاشتراك من خلال النقابه فقط 6 آلاف جنيه للعضو أو لمن شاء من الأسرة، مشيرة إلى أن هذا العرض أفضل عرض وصلت النقابة إليه بأفضل مميزات و بناءً على العدد القليل الذي أبدى استعداده للاشتراك 350 فردًا فقط.
 
 
 

نقابة المرشدين السياحيين

مشروع علاج نقابة المرشدين السياحيين

التامين الصحى للمرشدين السياحيين



الموضوعات المتعلقة

تعرف على الخدمات المتاحة من خلال الإدارة العامة للمرشدين السياحيين

السبت، 05 أغسطس 2023 10:00 م

المرشدين السياحيين: القيمة المضافة ليست ضريبة على أجر المرشد ولا يجوز خصمها منه

الأربعاء، 05 يوليو 2023 01:23 م

انتعاشة كبيرة فى حركة السياحة بالأقصر.. أرقام الزيارات تتخطى الأعوام الماضية.. ومرشد سياحى: السياح لا يتوقفون عن التجول رغم ارتفاع الحرارة.. ونائب وزير السياحة الصينى يزور المحافظة لبحث زيادة الأفواج.. صور

الأربعاء، 14 يونيو 2023 05:00 ص

"سياحة الشيوخ" توصي بأهمية تدريب وتأهيل المرشد السياحى للتعامل مع رحلات مسار العائلة المقدسة

الأحد، 21 مايو 2023 08:00 م

السياحة لـ"ثقافة الشيوخ": تعديلات تشريعية على قانون المرشدين السياحيين قريبا

الأحد، 26 مارس 2023 04:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة