المئات يشاركون فى تشييع جثمان والدة الفنان أحمد شيبة بالإسكندرية.. فيديو وصور

الإسكندرية - أحمد الزغبي

شيع المئات من أهالي منطقة القباري بمحافظة الإسكندرية في تشييع جثمان والدة الفنان أحمد شيبة، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليها عقب صلاة الظهر.

وسيطرت ملامح الحزن والقهر على الفنان أحمد شيبة ، تأثرًا بوفاة والدته، وذلك وسط حضور الأهالي والمقربين لتشييع الجثمان بمقابر العائلة بمدافن ام كبيبة بالورديان .

كان أحمد شيبة نعى والدته عبر حسابه على موقع فيس بوك من خلال نشر صورة لهما سويا، وعلق عليها بكتابة: "مع السلامة يا أمي ربنا يسامحك ويرحمك يا رب".

وصل الفنان أحمد شيبة ،واسرته الي المستشفي لانتهاء من إجراءات خروج جثمان والدة الفنان احمد شيبة لتشييع جثمان والدته بعد الانتهاء من الاجراءات بعد صلاة الظهر من مسجد القباري وأن يتم تشييع الجثمان في مقابر العائلة بـ أم كبيبة بالإسكندرية.

كان أحمد شيبة قد نشر صورة تجمعه مع والدته الأسبوع الماضى على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك وكتب:" ربنا يتم شفاكي على خير يا أمي يارب"



أحمد شيبة عقب دفن والدته بالمقابر



أحمد شيبة يتلقي العزاء في والدته أمام مقابر بالإسكندرية



أحمد شيبة يتلقي العزاء في والدته أمام مقابر ام كبيبة



المئات يشيعون جثمان والدة الفنان احمد شيبة