القومى للمرأة يختتم مبادرة "بالفن مصر أحلى" فى حى الأسمرات

كتب محمود راغب

اختتم المجلس القومى للمرأة ممثلا فى لجنة الفنون والآداب فعاليات المبادرة التى أطلقتها بعنوان" بالفن مصر أحلي" ، بالمركز الثقافي بحي الأسمرات، واستهدفت عددا من أطفال الحى، بحضور الدكتورة رانيا يحيي عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبمشاركة عضوات وأعضاء اللجنة ، بينهم الفنان طارق الدسوقي، والدكتورة سمر سعيد عميدة المعهد العالى للفنون الشعبية ، وذلك خلال الفترة من 12 وحتي 14 أغسطس .

وأكدت الدكتورة رانيا يحيي أن المبادرة استهدفت توعية أطفال حى الأسمرات بأهمية الفن ودوره في التأثير علي المجتمع وتنمية قدراتهم واطلاق طاقاتهم الفنية من خلال تنفيذ ورش فنية للرسم وللتمثيل المسرحي.

واختتمت فاعليات الورشة الفنية بلوحة فنية من تصميم الاطفال، واسكتش تمثيل مسرحي عبارة عن مشهد تمثيلى عن قضايا المرأة.

وأشرف علي ورشة الفن التشكيلى الدكتور شريف هنداوي أستاذ التصوير الجداري، وكل من الأساتذه ماريا محب و ندي عبد الجليل المعيدات بكلية الفنون الجميلة، فيما أشرف علي ورشة التمثيل المسرحي جمال عبد الناصر المخرج المسرحى ، وسها الشرقاوي صحفية وممثلة .